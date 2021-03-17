Коронавирус ВОЗ сделала заявление о применении вакцины AstraZeneca

2021-03-17 20:20

Вакцинация препаратом AstraZeneca перевешивает все риски, и в ВОЗ порекомендовали продолжать прививать население этой вакциной.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в среду, 17 марта, рекомендовала странам продолжать вакцинировать население COVID-препаратом AstraZeneca, использование которого было приостановлено в ряде государств из-за образования тромбов у людей, сообщает CNBC.

"ВОЗ считает, что преимущества применения вакцины AstraZeneca перевешивают риски, и рекомендует продолжать вакцинацию… Тромбоэмболические события, как известно, происходят часто. Венозная тромбоэмболия - третье по распространенности сердечно-сосудистое заболевание в мире", - говорится в заявлении организации.

Эксперты ВОЗ также добавили, что комитет организации по оценке безопасности вакцин тщательно изучает последние данные о безопасности препарата AstraZeneca и, как только он завершит этот процесс, результаты будут обнародованы.

По данным компании AstraZeneca, на сегодня COVID-вакциной ее производства привиты 17 млн человек в ЕС и в Великобритании.

Как сообщалось, Норвегия, Дания, Австрия, а позже Нидерланды и Ирландия приостановили вакцинацию от коронавируса препаратом AstraZeneca после появления данных об образовании тромбов у привившихся.

Добавим, в Швеции заявили о новом возможном осложнении после вакцины AstraZeneca. Препарат может вызывать не только тромбоз, но и кровотечение.