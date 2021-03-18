Политика Сегодня Рада продолжит рассматривать вопрос передачи сельхозземель - повестка дня ВРУ

2021-03-18 09:40

Верховная Рада сегодня продолжит рассматривать поправки к законопроекту о передаче сельхозземель в распоряжение общин, который помимо прочего позволяет иностранцам покупать в Украине земельные участки несельхозназначения за пределами населенных пунктов. Напомним, за два дня нардепы рассмотрели меньше 400 поправок из 3 128.

На повестке дня еще один законопроект по земельной реформе, который предусматривает продажу земельных участков государственной и коммунальной собственности или прав на них через электронные аукционы.

Для второго чтения предложены проекты по обеспечению открытости информации о размере оплаты труда в государственных компаниях, о приватизации объектов большой приватизации и налогообложения товаров, которые перемещаются (пересылаются) в международных почтовых и экспресс-отправлениях.

Также в первом чтении Рада рассмотрит урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период карантина, перечень объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации, упрощение создания и стимулирования деятельности индустриальных парков.

На повестке дня и запрет продажи лекарственных средств детям и усиление ответственности за служебную халатность, если она повлекла гибель человека.

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