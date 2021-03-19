Политика Украина предложила к Пасхе провести на Донбассе "гуманитарное разминирование"

2021-03-19 09:01

Во время заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу по инициативе замглавы делегации, вице-премьер-министра Алексея Резникова, Украина предложила к Пасхе (2 мая) провести "гуманитарное разминирование" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Как сообщается в Telegram-канале украинской делегации в ТКГ, речь идет о разминировании участков, на которых находятся кладбища, объекты инфраструктуры (водо-, газо- и электроснабжение и прочее) и на которых системно проводятся регламентные и другие виды работ.

Кроме того, украинская сторона предложила разблокировать работу КПВВ "Счастье" и "Золотое".

"Ждем соответствующих решений российской делегации", - говорится в сообщении.

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