Коронавирус Рада хочет ввести штрафы для нарушителей режима самоизоляции

2021-03-18 19:40

 

В Украине хотят наказывать за нарушение режима самоизоляции и обсервации. Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4540.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Первый заместитель министра здравоохранения Ирина Садовяк подчеркнула, что часть больных COVID-19, которые переносят болезнь в легкой форме или находятся в бессимптомной стадии заболевания, пренебрегают правилами самоизоляции.

Закон предусматривает, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 3400 - 8500 гривен.

"Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №4540 за основу", - говорится в сообщении.

Как писалось ранее, из-за локдауна в Киеве Рада не планирует проводить очередные пленарные заседания. Руководство фракций парламента договорилось о перерыве в заседаниях. Однако за это еще должны проголосовать в сессионном зале.

Напомним, власти Киева приняли решение усилить карантин в городе с 20 марта по 9 апреля включительно из-за коронавируса. В столице наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

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