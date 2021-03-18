Коронавирус Вакцинироваться необходимо даже при наличии антител, - Минздрав

2021-03-18 20:20

Специалисты Центра общественного здоровья Минздрава Украины заявили о необходимости вакцинироваться от коронавируса даже при наличии антител. В ЦОЗ объяснили, что не все антитела могут защитить организм от повторного заболевания.

Об этом говорится на сайте ЦОЗ.

Отмечается, что только антитела, которые вырабатываются после вакцинации, могут защитить от тяжелого течения COVID-19 и госпитализации.

«Сейчас ученые констатируют, что наличие антител не является гарантией того, что человек не заболеет. По состоянию на 16 марта зафиксировано 1362 людей, которые снова заболели COVID-19 после выздоровления. Сроки повторного заражения варьируются от 2 до 8 месяцев», - рассказал гендиректор ЦОЗ Роман Родына.

Как пояснили в ЦОЗ, антитела, которые формируются после выздоровления, отличаются от тех, к которым формируется иммунный ответ при вакцинации.

«Те, кто имеют антитела после болезни, одинаково повторно болеют. Но мы точно знаем, что вакцины работают - уровень заболеваемости среди вакцинированных практически не растет, а если и есть случаи - то они не тяжелые. А среди невакцинированных - уровень заболевших растет», - добавил глава Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.