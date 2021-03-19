Коронавирус AstraZeneca обновит правила применения своей вакцины от коронавируса

2021-03-19 10:41

Британско-шведская фармкомпания AstraZeneca обновит правила применения своей вакцины от коронавируса, как ей рекомендовало Европейское агентство лекарственных средств (EMA).

В заявлении на сайте компании отмечается, что и ЕМА, и британское Управление по регулированию здравоохранения в области лекарственных средств (MHRA) признали препарат AstraZeneca безопасным и эффективным.

"AstraZeneca продолжит тесно сотрудничать с органами здравоохранения, чтобы обеспечить надлежащее использование вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Компания признает и будет выполнять рекомендации PRAC (Комитет по оценке рисков фармаконадзора EMA - ред.), включая обновление информации о продуктах", - указано в сообщении.

В частности, медрегулятор ЕС рекомендовал добавить в инструкцию к COVID-вакцине призыв к привитым немедленно обращаться к врачам при возникновении таких симптомов, как затрудненное дыхание, отек или чувство холода в руках или ногах, боли в животе или груди и другие.

При этом в AstraZeneca подчеркнули, что "в очень редких случаях серьезных тромбоэмболических событий с тромбоцитопенией причинная связь с вакциной не доказана, но она возможна и заслуживает дальнейшего анализа".