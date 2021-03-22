Политика Германия торгуется с США, чтобы завершить строительство спорного российского газопровода

2021-03-22 08:14

Германия предложила усилить поддержку Украины в обмен на снятие американских санкций с российского газопровода "Северный поток-2".

 "Судьба Украины тесно связана со спорным российским газопроводом. Чтобы иметь возможность завершить проект без дальнейших санкций США, федеральное правительство предлагает новой американской администрации под руководством Джозефа Байдена усилить поддержку", – сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Украина находится в центре внимания по нескольким стратегическим причинам. Во-первых, экономический успех страны считается чрезвычайно важным для выживания в противостоянии с Россией.

Во-вторых, Украина должна помочь Европейскому Союзу достичь амбициозной цели – стать климатически нейтральной к 2050 году. Германия должна сыграть центральную роль в "зеленой сделке" ЕС.

Это потребует огромных инвестиций, чтобы преобразовать транзитный газопровод на водородный. Однако газовые хранилища в Украине идеально подходят для хранения водорода для Европы.

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Политика

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