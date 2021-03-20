Коронавирус Коронавирус может вызывать новую форму диабета: что известно

2021-03-20 11:00

 

У некоторых пациентов с подтвержденным COVID-19 может проявиться диабет новой формы.

Об этом пишет издание The Guardian.

К такому выводу пришли ученые во всего мира, которые проанализировали более чем 350 клинических отчетов из разных стран.

По словам врачей, коронавирус может вызывать нарушение метаболизма сахара, что и влечет за собой появление совершенно новой формы диабета. В рамках исследований был создан реестр, который объединяет и анализирует поступающие отчеты о возможной связи между COVID-19 и диабетом.

"За последние несколько месяцев мы наблюдали больше случаев с пациентами, у которых либо развился диабет во время COVID-19, либо вскоре после болезни. Теперь мы начинаем думать, что связь, вероятно, верна — вирус может вызывать нарушение метаболизма сахара", - предупредил профессор Франческо Рубино из Королевского колледжа Лондона.

Поскольку Sars-CoV-2 взаимодействует с рецептором ACE-2, проникая в клетки некоторых органов, то это может нарушать метаболизм сахара в организме человека. Рубино добавил, что пока это лишь теории, которые основаны на биологии и опыте работы с другими вирусами.

"На мой взгляд, нет никаких сомнений. COVID-19, безусловно, является причиной нового диабета", — заявил профессор Австралийского университета Монаша Пол Зиммет.

Он подчеркнул, что врачи пока не полностью понимают масштабы проблемы.

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