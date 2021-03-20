Коронавирус У Кличко объяснили специфику работы метро во время карантина

2021-03-20 11:30

Киевский метрополитен во время усиленного карантина будет контролировать количество пассажиров с помощью закрытия дверей входа-выхода на станциях метро.

Об этом заявил зам. мэра Киева Владимир Бондаренко.

"Что касается городского пассажирского транспорта. Он будет работать с ограничениями... в нем могут ездить только на половине мест», - пояснил Бондаренко.

По его словам, ограничения в метро будут зависеть от количества пассажиров.

«Конечно, в данном случае метрополитен немного проще контролировать на соблюдение правил индивидуальной защиты... В то же время, возможны ограничения относительно входа на станции метрополитена, чтобы избежать массового скопления людей, как в вестибюлях, так и на станциях, и в подвижном составе», - отметил зам. мэра.

«Как это ограничение будет работать? Если количество людей большое в утренние или вечерние часы пик, часть двери в вестибюли станций будет закрываться и, соответственно, поток людей будет минимизироваться», - подытожил Бонадренко.