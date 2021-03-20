Коронавирус Симптомы и течение болезни изменились: врач предупредил о "странном" ковиде в Украине

2021-03-20 13:00

В Украине на фоне третьей волны коронавируса наблюдается изменение симптомов заболевания. Даже сама болезнь протекает сложнее для некоторых групп. Какие изменения в клиническую картину привнесли новые штаммы коронавируса и чем отличаются симптомы болезни во время новой волны – рассказали врачи.

В Ивано-Франковской области в феврале наблюдался высокий уровень заболеваемости. В начале марта там обнаружили "британский" штамм коронавируса. За несколько дней до этого область перешла в красную зону. И медики считают, что это связано.

По словам семейного врача, из Ивано-Франковска Ульяны Шпильчак, коронавирусное заболевание сейчас протекает сложнее у людей в возрасте около 35 лет.

"Сначала больные чувствуют себя нормально, а на 7-9 сутки у них резко повышается температура до 39,5, начинаются хрипы и одышка", – рассказывает врач.

Сейчас пациенты больше жалуются не на потерю вкуса или обоняния, а на головную боль. Но в последние дни, по данным медика, поток пациентов уменьшился. 15 марта, например, к ней обратились только три пациента с положительным тестом, хотя две недели назад их было по 13 в день.

Разницу в симптомах подтверждает и врач Миргородской больницы интенсивного лечения Ирина Дышлевая. По ее словам, пациенты больше жалуются на воспаление глаз, конъюнктивит и насморк, хотя осенью у большинства больных была заложенность носа.

"Вирус стал контактным. Пожилые люди более осторожны, многие из них переболели. А молодые потеряли бдительность и стали доступными для него", – отмечает Ирина Дышлевая.

По данным врача общей практики Лилии Черненко заболевание сейчас начинается как обычное ОРВИ, но через 2-3 дня рентген показывает пневмонию.

"По сравнению с осенними жалобами, сейчас больше людей с болью в горле. Кроме того, теперь с положительным тестом чаще стали обращаться подростки", – рассказывает Черненко.

А вот семейный врач Дарья Дмитриевская из Киева говорит, что не заметила существенной разницы в симптомах пациентов.