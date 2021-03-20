Экономика НБУ показал курс доллара после выходных: сколько заплатим за валюту

2021-03-20 14:30

В Украине курс доллара с 19 до 22 марта увеличится с 27,68 до 27,71 грн/$.

Об этом говорится в справочных данных Национального банка, опубликованном на официальном сайте ведомства. Стоит отметить, что речь идет о справочных оценках. Фактический курс формируется на основе баланса спроса и предложения на рынке.

Как прогнозирует аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, такая тенденция продолжится недолго. До конца марта доллар может перейти к снижению. "На ближайшую неделю мы ожидаем незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке будет торговаться через неделю вблизи 27,6 грн. Наличный доллар будет торговаться по 27,5/27,7 грн",– прогнозирует эксперт.

На прошедшей неделе курс доллара к гривне незначительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,2%. Так, с прошлого четверга официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 27,70 до 27,68 грн (-0,1%). Cпрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,73/27,75 до 27,69/27,70 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 27,66/27,84 до 27,61/27,79 (-0,2%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 0,7% до 0,6%.