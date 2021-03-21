Экономика Доллар и евро разойдутся в разные стороны, в НБУ озвучили свежий курс валют: что будет с гривной

2021-03-21 11:00

 

Курс валют в Украине 22 марта удивит разным поведением доллара и евро

Согласно данным НБУ, в понедельник, 22 марта, доллар начнет потихоньку отвоевывать позиции у гривны. А европейская валюта, наоборот, продолжит терять в цене. Таким образом, доллар и евро разойдутся в разные стороны.

Так, в понедельник 1 доллар будут продавать за 27,71 гривну, хотя в пятницу его можно было купить за 27,68 гривен.

Евро за выходные потеряет 2 копейки. В понедельник европейскую валюту можно будет купить за 32,95 гривен, хотя в пятницу его продавали по 32,97 гривен.

Экономические эксперты предупреждают, что в ближайшее время курс доллара продолжит падать, но незначительно. Ожидается, что курс «зеленых» на межбанке составит около 27,7 гривен. Как и обещалось ранее, резких курсовых скачков весной 2021 года не ожидается.

Ранее эксперты прогнозировали, что во второй половине марта возможны сезонные скачки курса к 27,8-27,9 грн, после чего в апреле «зеленые» вновь будут стоить 27,6 грн.

Что касается европейской валюты, до конца первого весеннего месяца ее стоимость не превысит 32,5 — 33,5 гривен за евро.

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