В КГГА прокомментировали возможную остановку общественного транспорта в столице

Представители КГГА прокомментировали информацию о возможной остановке общественного транспорта в Киеве с 23 марта, в связи с тем, что столица попала в “красную” зону.
Об этом сообщает официальный портал Кабинета министров.
Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить министерствам инфраструктуры и здравоохранения проработать вопрос работы общественного транспорта там, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением COVID-19.
Сообщается, что отдельно на заседании 22 марта будет рассмотрен вопрос о прекращении работы общественного транспорта.
Первый заместитель руководителя КГГА Николай Поворозник отметил:
"Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Остановка транспорта приведет к коллапсу в городе".