Коронавирус В КГГА прокомментировали возможную остановку общественного транспорта в столице

2021-03-21 15:00

 

Представители КГГА прокомментировали информацию о возможной остановке общественного транспорта в Киеве с 23 марта, в связи с тем, что столица попала в “красную” зону.

Об этом сообщает официальный портал Кабинета министров.

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить министерствам инфраструктуры и здравоохранения проработать вопрос работы общественного транспорта там, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением COVID-19.

Сообщается, что отдельно на заседании 22 марта будет рассмотрен вопрос о прекращении работы общественного транспорта.

Первый заместитель руководителя КГГА Николай Поворозник отметил:

"Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Остановка транспорта приведет к коллапсу в городе".

subscriber subscriber

Еще по теме

Кабмин запретил работу общественного транспорта в "красной" зоне карантина

2021-03-09 21:00

КАРТА Сегодня ожидается ухудшение погодных условий - водителей Киева предупредили о гололеде

2021-02-02 10:38

Когда в Украине введут локдаун и что будет с работой транспорта: озвучен новый сценарий

2020-12-03 22:00

В МИД прокомментировали очередное появление В-52 в воздушном пространстве Украины

2020-09-14 22:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

В КГГА прокомментировали возможную остановку общественного транспорта в столице

2021-03-21 15:00

Ушедшие с самоизоляции заплатят: названы размеры штрафов

2021-03-21 14:00

Привитый CoviShield журналист заразился коронавирусом: почему так происходит

2021-03-21 13:00

В Минздраве объяснили различие между антителами после перенесенного COVID-19 и вакцинации

2021-03-21 12:30
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

В КГГА прокомментировали возможную остановку общественного транспорта в столице 2021-03-21 15:00
Ушедшие с самоизоляции заплатят: названы размеры штрафов 2021-03-21 14:00
Привитый CoviShield журналист заразился коронавирусом: почему так происходит 2021-03-21 13:00
В Минздраве объяснили различие между антителами после перенесенного COVID-19 и вакцинации 2021-03-21 12:30