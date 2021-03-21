Коронавирус В КГГА прокомментировали возможную остановку общественного транспорта в столице

2021-03-21 15:00

Представители КГГА прокомментировали информацию о возможной остановке общественного транспорта в Киеве с 23 марта, в связи с тем, что столица попала в “красную” зону.

Об этом сообщает официальный портал Кабинета министров.

Комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение поручить министерствам инфраструктуры и здравоохранения проработать вопрос работы общественного транспорта там, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением COVID-19.

Сообщается, что отдельно на заседании 22 марта будет рассмотрен вопрос о прекращении работы общественного транспорта.

Первый заместитель руководителя КГГА Николай Поворозник отметил:

"Позиция города в этом вопросе четкая - общественный транспорт должен работать! Конечно, с учетом карантинных правил и ограничений. Остановка транспорта приведет к коллапсу в городе".