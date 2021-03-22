Коронавирус В Болгарии 22 марта ввели жесткий локдаун - список новых ограничений и запретов

2021-03-22 13:43

В Болгарии вступили в силу новые ограничительные меры из-за COVID-19. Они продлятся с 22 по 31 марта. Об их введении говорится в распоряжении министра здравоохранения страны Костадина Ангелова.

Во время локдауна в Болгарии будут закрыты:

заведения общественного питания, разрешена только работа на вынос и доставку;

магазины, кроме тех, которые продают предметы первой необходимости (продуктовые, аптеки, офисы операторов связи, зоомагазины и т.п.);

детские сады, школы и вузы (кроме обучения по медицинским специальностям, занятия школьников и студентов перевели в дистанционный формат);

фитнес-центры, бассейны и спортивные центры (исключение сделано для профессиональных спортсменов, которым необходимо тренироваться, сами спортивные состязания пройдут без зрителей).

Также, в этот период запрещены:

любые мероприятия с присутствием более 15 человек;

работодателей попросили перевести на удаленку до 50% работников.

Новые меры власти объяснили ростом числа заболевших. Однако недостатка в койко-местах сейчас нет - так, из 40 тыс. заняты только 7,8 тыс.