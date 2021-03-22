Политика Премьер-министр уходит в отставку из-за попытки купить российскую вакцину Спутник V

2021-03-22 13:02

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что готов подать в отставку на фоне скандала с закупкой российской вакцины от коронавируса Спутник V. Он готов уйти со своего поста, но остаться членом правительства.

Матович считает, что это может спасти правящую коалицию и разрешит правительственный кризис.

По словам политика, "ради успокоения ситуации" также следует уйти в отставку министрам экономики и юстиции, которые представляют две партии – младших партнеров по правящей коалиции с партией Матовича Обычные люди и независимые личности.

Ранее партнеры по коалиции пригрозили покинуть правительство в случае, если Матович не уйдет в отставку до 24 марта.

Правительственный кризис разразился в Словакии после того, как выяснилось, что Матович без согласования с партнерами заключил договор с Россией о поставках 2 млн доз вакцины Спутник V. 12 марта подал в отставку министр здравоохранения страны Марек Крайчи. А еще через четыре дня об отставке сообщил министр труда Милан Крайняк.

 

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