Коронавирус Стало известно, как буду курсировать поезда в «красную» зону карантина

2021-03-22 18:40

 

До соответствующего решения государственных или региональных комиссий украинская компания Укрзализныця не будет запрещать высадку и посадку пассажиров в «красных» зонах карантина.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Отмечается, что на данный момент нет никаких ограничений по Киеву, Одесской и Сумской областях. Решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем сообщат дополнительно.

«Действующее расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки / посадки по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет» - говорится в сообщении.

Кроме того в УЗ призвали пассажиров придерживаться масочного режима на вокзалах и в вагонах поездов, чтобы максимально обезопасить себя, других пассажиров от заражения коронавирусом.

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