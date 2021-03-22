Коронавирус Украину атаковали очень тяжелые формы COVID-19 - Голубовская

2021-03-22 21:00

 

На сегодняшний день в Украине у пациентов, госпитализированных с COVID-19, в основном доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания, заявила главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

Как написала она на своей странице в социальной сети Facebook, еще год назад ситуация в Украине с заболеваемостью коронавирусом была совсем другая.

"Да уж ... год прошел... тяжелые формы тогда не доминировали, мы госпитализировали практически всех, включая тех, кто сейчас не подлежит госпитализации…сейчас критически доминируют тяжелые и очень тяжелые больные", - отметила Голубовская.

Она добавила, что в начале пандемии COVID-19 никто не мог представить, что ждет Украину через год, хотя в Италии, а затем в Испании уже тогда начался коллапс в системе здравоохранения.

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Коронавирус

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Украинцам возобновят карантинные выплаты 2021-03-22 19:40
От COVID умирает в 2,5 раза больше украинцев, чем от гриппа и пневмонии 2021-03-22 19:20
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