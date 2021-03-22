Политика Будут и другие подозреваемые: появилась жесткая реакция МВД на беспорядки под Офисом президента

2021-03-22 21:40

 

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко пообещал, что задержание активиста, которого обвиняют в хулиганстве во время акции под стенами Офиса президента 20 марта в поддержку осужденного Сергея Стерненко, не будет единственным. Полиция готовит новые подозрения.

Об этом Геращенко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, еще в понедельник, 22 марта, Нацполиция объявит о подозрении другим участникам акции в поддержку Стерненко, во время которой был разрисован фасад Офиса президента, выбито несколько стекол и подожжена табличка возле входа.

"Наши следователи всю ночь работали и весь день вчерашний и сегодня работают, чтобы собрать доказательства, просматривают сотни часов видеоматериалов СМИ и оперативных съемок, которые у нас есть. Будет не одно подозрение, будут и другие...", - пообещал Антон Геращенко.

Заместитель министра утверждает, что в полиции собрана информация о тех лицах, которые призывали к насилию, и тех, кто эти призывы реализовывал.

"К лицам, которые поджигали табличку, поджигали двери, разбивали окна, будут предъявлены также гражданские иски по компенсации нанесенного ущерба", - добавил Геращенко.

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