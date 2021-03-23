Политика Китай ввел ответные санкции против политиков и ученых из Евросоюза

2021-03-23 13:43

В ответ на санкции Европейского Союза Китай решил ввести санкции против 10 европейских политиков и ученых, а также против четырех европейских юридических лиц, сообщает МИД Китая.

Пекин считает такой шаг Евросоюза вмешательством в китайские внутренние дела и вынужденно принял мер.

В китайском санкционном списке оказались пятеро депутатов Европарламента, нидерландский парламентарий, депутат из Бельгии, член литовского сейма, а также немецкий и шведский ученые.

“Указанным лицам и членам их семей запрещается въезд на материковый Китай, Гонконг и Макао. Им и связанным с ними компаниям и институтам также будут ограничены контакты с Китаем”, – резюмировали в пресс-службе

Кроме того, санкции были наложены на комитет Совета ЕС по вопросам политики и безопасности, подкомитет Европарламента по правам человека, берлинский Институт Меркатора по изучению Китая, а также некоммерческий фонд Alliance of Democracies Foundation из Дании.

 

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Политика

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