Коронавирус Для введения полного локдауна имеются все предпосылки: в НАН Украины сделали заявление

2021-03-24 21:20

Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны, академик НАН Украины Сергей Комисаренко заявил, что в Украине есть все предпосылки для введения полного локдауна через коронавирус. Об этом во вторник, 23 марта ученый заявил на телеканале Украина 24.

Также он обратил внимание, что в Украине в настоящее время "существенно увеличивается агрессивность" коронавируса и количество заболевших.

По мнению академика, ввиду эпидемиологической ситуации с COVID-19 введение локдауна - необходимо.

"Причем строгие меры как раз вводятся не тогда, когда болеет максимум людей, а когда его еще нет, когда происходит подъем. Именно сейчас мы с вами находимся на этапе, когда идет массированный подъем заболеваемости и даже летальности", - заявил Комиссаренко.

Также академик высказался относительно ожидаемого пика коронавируса в Украине.

"Можно считать, что третья волна, можно - что вторая. Я считаю, что вторая, но это непринципиально. Принципиально то, что мы являемся свидетелями интенсивного распространения заболевания и инфицирования", - подчеркнул он.

Напомним, что ранее стало известно, почему мутации коронавируса более заразны. Британский, бразильский и южноафриканский штаммы способны распространяться быстрее благодаря измененной структуре белка-шипа при мутации D614G.