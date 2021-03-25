Коронавирус Вакцинация украинских медиков набирает обороты, за сутки привиты более 18,5 тыс человек

2021-03-25 14:23

В Украине за минувшие сутки сделали 18 561 прививку от коронавируса. Больше всего прививок вчера сделали в Киеве - 1750, сообщает Центр общественного здоровья.

Отмечается, что с начала кампании, которая стартовала 24 февраля, вакцинировали первой дозой 155 586 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 1160 прививок;
  • Волынская область - 270 прививок;
  • Днепропетровская область - 1610 прививок;
  • Донецкая область - 340 прививок;
  • Житомирская область - 730 прививок;
  • Закарпатская область - 490 прививок;
  • Запорожская область - 620 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 784 прививки;
  • г. Киев - 1750 прививок;
  • Киевская область - 1290 прививок;
  • Кировоградская область - 380 прививок;
  • Луганская область - 280 прививок;
  • Львовская область - 1030 прививок;
  • Николаевская область - 690 прививок;
  • Одесская область - 470 прививок;
  • Полтавская область - 840 прививок;
  • Ровенская область - 550 прививок;
  • Сумская область - 907 прививок;
  • Тернопольская область - 870 прививок;
  • Харьковская область - 350 прививок;
  • Херсонская область - 1000 прививок;
  • Хмельницкая область - 250 прививок;
  • Черкасская область - 1000 прививок;
  • Черновицкая область - 320 прививок;
  • Черниговская область - 580 прививок.

Вакцинация проводилась 183 мобильными бригадами по иммунизации и 457 пунктами прививки.

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