Вакцинация украинских медиков набирает обороты, за сутки привиты более 18,5 тыс человек
2021-03-25 14:23
В Украине за минувшие сутки сделали 18 561 прививку от коронавируса. Больше всего прививок вчера сделали в Киеве - 1750, сообщает Центр общественного здоровья.
Отмечается, что с начала кампании, которая стартовала 24 февраля, вакцинировали первой дозой 155 586 человек.
Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:
- Винницкая область - 1160 прививок;
- Волынская область - 270 прививок;
- Днепропетровская область - 1610 прививок;
- Донецкая область - 340 прививок;
- Житомирская область - 730 прививок;
- Закарпатская область - 490 прививок;
- Запорожская область - 620 прививок;
- Ивано-Франковская область - 784 прививки;
- г. Киев - 1750 прививок;
- Киевская область - 1290 прививок;
- Кировоградская область - 380 прививок;
- Луганская область - 280 прививок;
- Львовская область - 1030 прививок;
- Николаевская область - 690 прививок;
- Одесская область - 470 прививок;
- Полтавская область - 840 прививок;
- Ровенская область - 550 прививок;
- Сумская область - 907 прививок;
- Тернопольская область - 870 прививок;
- Харьковская область - 350 прививок;
- Херсонская область - 1000 прививок;
- Хмельницкая область - 250 прививок;
- Черкасская область - 1000 прививок;
- Черновицкая область - 320 прививок;
- Черниговская область - 580 прививок.
Вакцинация проводилась 183 мобильными бригадами по иммунизации и 457 пунктами прививки.