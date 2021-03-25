Коронавирус Вакцинация украинских медиков набирает обороты, за сутки привиты более 18,5 тыс человек

2021-03-25 14:23

В Украине за минувшие сутки сделали 18 561 прививку от коронавируса. Больше всего прививок вчера сделали в Киеве - 1750, сообщает Центр общественного здоровья.

Отмечается, что с начала кампании, которая стартовала 24 февраля, вакцинировали первой дозой 155 586 человек.

Количество прививок, сделанных в регионах за последние сутки:

Винницкая область - 1160 прививок;

Волынская область - 270 прививок;

Днепропетровская область - 1610 прививок;

Донецкая область - 340 прививок;

Житомирская область - 730 прививок;

Закарпатская область - 490 прививок;

Запорожская область - 620 прививок;

Ивано-Франковская область - 784 прививки;

г. Киев - 1750 прививок;

Киевская область - 1290 прививок;

Кировоградская область - 380 прививок;

Луганская область - 280 прививок;

Львовская область - 1030 прививок;

Николаевская область - 690 прививок;

Одесская область - 470 прививок;

Полтавская область - 840 прививок;

Ровенская область - 550 прививок;

Сумская область - 907 прививок;

Тернопольская область - 870 прививок;

Харьковская область - 350 прививок;

Херсонская область - 1000 прививок;

Хмельницкая область - 250 прививок;

Черкасская область - 1000 прививок;

Черновицкая область - 320 прививок;

Черниговская область - 580 прививок.

Вакцинация проводилась 183 мобильными бригадами по иммунизации и 457 пунктами прививки.