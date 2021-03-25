Политика Януковича могут экстрадировать в Украину

2021-03-25 18:40

Суд оставил силу решение об избрании меры пресечения Януковичу

Четвертого президента Украины Виктора Януковича могу экстрадировать в Украину. О возможности начала процедуры сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора в четверг, 25 марта.

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение о заочном аресте бывшего главы государства по делу о захвате власти.

"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", – говорится в сообщении.