Коронавирус Насколько эффективна против новых мутаций COVID-19 вакцина Covishield: пояснение медиков

2021-03-25 20:40

Коронавирус стремительно мутирует- уже выявлен ряд его вариантов. Эксперты рассказали, есть ли смысл в этом случае вакцинироваться и является ли эффективной вакцина Covishield, которой проводят прививки в Украине.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

"Исследования показали, что есть перекрестная чувствительность новых штаммов к вакцинам. Соответственно, вакцины работают и в отношении других генетических вариантов вируса. Да, эффективность их может быть ниже, но они обладают защитными свойствами", - отмечает заведующий лабораторией в Институте эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины Игорь Маричев.

"Вакцинация эффективна. Данные периодически меняются, но можно ориентироваться на эффективность вакцины от 70 до 90%. Точно пока сказать нельзя. Британский штамм довольно распространен в Европе и Израиле", - добавляет врач-анестезиолог из Израиля Борис Бриль.

Вакцина Covishield показала свою эффективность против новых штаммов коронавируса.

"Сразу начали исследовать - эффективна ли эта вакцина против нового штамма. И были показаны убедительные данные, что она не менее эффективна как относительно новых, так и относительно старых штаммов. Нам в этом плане повезло – вакцина работает. Страны, которые успешно вакцинируют своих граждан, резко снизили смертность и наша задача, как можно больше людей направлять на вакцинацию", - рассказал профессор института физиологии им. Богомольца Виктор Досенко.

При этом не исключено, как отмечает эксперт, что может появиться штамм коронавируса, против которого вакцина будет неэффективна. В таком случае повторится история с ежегодным "переизобретением" вакцины от гриппа.

"Если вдруг новый вариант вируса затронет последовательность, на которую "учат" иммунную систему с помощью вакцины, то эту последовательность можно изменить и сделать новую вакцину, - поясняет Досенко. – Но сейчас страны, которые успешно вакцинируют своих граждан, резко снизили смертность и наша задача, как можно больше людей направлять на вакцинацию".