Политика Чистили почти неделю: как выглядит отмытый фасад здания ОПУ

2021-03-27 10:00

 

В пятницу, 26 марта, фасад Офиса президента Украины, который разрисовали и испачкали красками во время акции 20 марта на поддержку осужденного Сергея Стерненко, сотрудники клининговой компании полностью отчистили.

Об этом сообщили на сайте obozrevatel, опубликовав соответствующие фото.

Как сказано в сообщении, уборкой занимались восемь сотрудников компании SPG, которые отмыли не только гранитный цоколь здания и окна, но и плитку на площади перед Офисом президента.

Осталось провести замену входных дверей, все работы по восстановлению внешнего вида ОП и прилегающей территории должны быть завершены к вечеру.

Известно, что ранее эта же клининговая компания предоставляла услуги таким государственным учреждениям как Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и Офис крупных налогоплательщиков.

Напомним, что полиция начала уголовное производство по факту беспорядков, которые устроили участники акции в поддержку осужденного за похищение человека активиста Сергея Стерненко 20 марта у стен Офиса президента.

subscriber subscriber

Еще по теме

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходные

2021-03-27 10:30

В Киеве ослабили ограничения на перевозку пассажиров - перевозить будут больше...

2021-03-26 11:01

Карантинные выплаты в Украине: как получить и что нужно знать

2021-03-25 18:20

Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в апреле

2021-03-25 17:40

Еще новости в разделе "Политика"

Чистили почти неделю: как выглядит отмытый фасад здания ОПУ

2021-03-27 10:00

МИД отреагировал запрет российский владеть землей в оккупированном Крыму

2021-03-26 14:42

США и Британия ввели жесткие санкции против военного режима Мьянмы

2021-03-26 14:23

Януковича могут экстрадировать в Украину

2021-03-25 18:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Чистили почти неделю: как выглядит отмытый фасад здания ОПУ 2021-03-27 10:00
МИД отреагировал запрет российский владеть землей в оккупированном Крыму 2021-03-26 14:42
США и Британия ввели жесткие санкции против военного режима Мьянмы 2021-03-26 14:23
Януковича могут экстрадировать в Украину 2021-03-25 18:40