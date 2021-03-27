Политика Чистили почти неделю: как выглядит отмытый фасад здания ОПУ

2021-03-27 10:00

В пятницу, 26 марта, фасад Офиса президента Украины, который разрисовали и испачкали красками во время акции 20 марта на поддержку осужденного Сергея Стерненко, сотрудники клининговой компании полностью отчистили.

Об этом сообщили на сайте obozrevatel, опубликовав соответствующие фото.

Как сказано в сообщении, уборкой занимались восемь сотрудников компании SPG, которые отмыли не только гранитный цоколь здания и окна, но и плитку на площади перед Офисом президента.

Осталось провести замену входных дверей, все работы по восстановлению внешнего вида ОП и прилегающей территории должны быть завершены к вечеру.

Известно, что ранее эта же клининговая компания предоставляла услуги таким государственным учреждениям как Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, и Офис крупных налогоплательщиков.

Напомним, что полиция начала уголовное производство по факту беспорядков, которые устроили участники акции в поддержку осужденного за похищение человека активиста Сергея Стерненко 20 марта у стен Офиса президента.