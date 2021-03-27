Экономика Доллар удивит после резкого скачка, стоит ли украинцам бежать в обменники: свежий курс валют от НБУ

2021-03-27 11:30

 

Курс валют в Украине после выходных преподнесет настоящий сюрприз. После трехдневного роста доллар удивит поведением

Национальный банк Украины, на понедельник, 29 марта, установил следующий курс валют. 1 доллар можно будет купить за 27,96 гривен (“вечнозеленый” замер на месте, сделав скачок в +9 копеек накануне. В предыдущий банковский день его стоимость была аналогичной. Как видим, доллару пока оказалось не под силу преодолеть отметку в 28 гривен).

Тем временем европейская валюта немного подешевела и снова опустилась ниже 33 гривен. 1 евро можно купить за 32,95 гривен (в предыдущий банковский день евро продавалось по 33,03 гривен).

В целом на апрель аналитики высказывают двоякий прогноз курса доллара в Украине. Большинство статистиков “смотрит” на реальные показатели экономики государства и прогнозирует, что доллар начнет увеличиваться на валютном рынке. Все это приведет к обесцениванию гривны. Другая группа экспертов имеет противоположное мнение, специалисты уверяют, что колебания гривны закончились и ближе к середине года она станет стабильной по отношению к цене американской валюты.

Ранее экономист Алексей Кущ прогнозировал, что гривна начнет укрепляться с конца зимы. Пик этого укрепления придется на начало-середину лета. Диапазон будет колебаться в пределах 50 коп. – 2 грн от уровня 28 грн за $1. То есть летом стоимость доллара может составлять, к примеру, 26 грн или 27,5.

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