Коронавирус Болезнь "взрывается" мгновенно, "падают" даже сильные: COVID-19 нанес самый мощный удар по Киеву

2021-03-27 12:30

Киевские больницы забиты тяжелыми пациентами с коронавирусом, мест практически не осталось. Машины скорой помощи вынуждены часами ждать, чтобы госпитализировать инфицированных.

В Киеве самая тяжелая ситуация с начала эпидемии

Весь год в Киеве фиксируются одни из худших показателей заболеваемости и смертности, что неудивительно для самого густонаселенного города страны. Всего в столице выявлено более 150 тысяч случаев инфицирования COVID-19 и более 3 тысяч летальных исходов. И это лишь официальные данные. Многие врачи уверены, что статистику нужно умножать минимум на 5.

В последнюю неделю количество новых случаев заболевания не опускается ниже тысячи человек в сутки, практически половину из них госпитализируют. Загруженность лечебных учреждений выросла почти до 77%, отметил недавно мэр столицы Виталий Кличко. Прямо сейчас там лечатся более 4 тысяч человек, больше половины из них – в тяжелом состоянии.

"В больницах города наибольшее количество заболевших с начала пандемии. Усложнилось и течение болезни. У нас все больше больных, которые находятся в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке", – рассказал он.

Чтобы не допустить коллапса медицинской системы, киевская власть с 18 марта ужесточила карантин. Вскоре после этого столица попала в "красную" зону.

Больные ждут скорую по 8 часов

Врач, который работает на скорой помощи, рассказал, что в последнюю неделю количество заболевших по Киеву увеличилось в разы. Медики не успевают ездить на все вызовы, часто их приходится ждать по 6-8 часов, а самая большая нагрузка, как правило, идет в вечернее время.

"Под больницами опять очереди из скорых, мест на госпитализацию очень мало. Иногда меняем по несколько больниц, прежде чем положим человека. Много пожилых пациентов, и это тяжелые больные: с одышкой, с сатурацией ниже 80%. Хотя по протоколу мы забираем, если сатурация ниже 91%. "Легкие случаи" к нам просто не доходят. Многие же слышат, что больницы забиты и скорая едет только к тяжелым, поэтому даже и не звонят на 103", – рассказал медик.

"В день бывает по 6-7 ковидных пациентов, но тяжелых молодых, я, например, не возил. У них может быть небольшая одышка, сатурация 92-93%. Недавно забирали 45-летнюю женщину с сатурацией ниже 90% и неподтвержденным коронавирусом. Слышал, вирус помолодел, но в скорую молодежь обращается не массово", – уточнил он.

Врач также отметил, что защитных костюмов у них на подстанции достаточно. Как и положено, их меняют после контакта с каждым инфицированным пациентом. Также после каждого вызова дезинфицируют машины скорой помощи, в салоне которых есть кислород.

"С этим проблем нет. Единственное, что нас переводят на электронную систему Централь (центральная электронная система "Централь 103" призвана оптимизировать работу диспетчерских служб экстренной медицинской помощи. – Ред.), всем выдали планшеты, куда нужно вносить данные каждого пациента. Система новая, возникает путаница, из-за чего теряется много времени. Но люди уже с понимаем относятся к нашим опозданиям. Тем более, диспетчеры их предупреждают, что придется ждать, иногда долго. Так что ковидные пациенты не скандалят, больше могут ругаться за опоздание на "уличные вызовы", – подытожил врач.

Болезнь протекает тихо, а потом "взрывается"

А вот семейные врачи, на которых выпала очень большая нагрузка во время эпидемии, рассказали, что сейчас им намного тяжелее работать. Ведь помимо тяжелых пациентов, к ним регулярно обращаются и люди с легким течением болезни, поскольку испытывают регулярный страх и паникуют.

"У нас опять полный трэш! На работу ходить страшно, телефон опять красный, за пять часов амбулаторного приема 187 сообщений в Viber, 52 в WhatsApp. Говорят, в мае подуспокоится, но дожить бы еще. Многие просто не доживут. Динамика х**овая, "помолодели смерти", "сыплются" мужики, особенно рослые и крепкие. Бывает болезнь начинается тихо, а потом просто взрывается. Анализ ПЦР лучше выявляет вирус, но если раньше мы хоть знали, что примерно делать, то сейчас х**н его знает, какой именно препарат сработает.

У коллеги отец сгорел за две недели в больнице. Ни одного сопутствующего, кроме варикоза. Реакции на медикаменты ноль, хотя с первого дня в реанимации дали адекватное лечение. Есть повторные заражения, но эпизодические. Радует, что нас привили, и это единственное из хорошего", – говорит семейный врач Наталья из одной из поликлиник Соломенского района Киева.

Украине нужен локдаун

В Минздраве рассчитывают, что благодаря усилению карантина заболеваемость коронавирусом в Киеве должна пойти на убыль уже через 10-15 дней. Хотя для того, чтобы разорвать цепь передачи инфекции, понадобится немного больше времени – 2-3 недели.

Приблизительно 5-6 апреля комиссия Минздрава должна пересмотреть столичные эпидемиологические показатели, и если они придут в необходимую норму – Киев могут перевести из красной зоны в оранжевую.

Но, учитывая нынешнюю ситуацию по стране в целом, не исключено, что в Украине могут ввести общенациональный локдаун. В Киевской школе экономики спрогнозировали, что в ближайшие дни в "красной" зоне окажется более половины областей. Именно это условие, как подчеркивали в Минздраве, и будет основанием для еще более жестких карантинных мер.

Учитывая, что сейчас Украина переживает самый сложный период эпидемии, и оглядываясь на опыт самых высокоразвитых стран Европы, введение общенационального локдауна было бы самым правильным решением. Ведь жизни граждан гораздо дороже экономических показателей.