Коронавирус Иммунолог пояснила, полезно ли обязательное ношение масок на улице

2021-03-27 13:30

 

Ношение маски на улице, как это постановил Кабмин на территориях общего пользования в "красных" карантинных зонах, не полезно для организма.

Об этом в программе Роксаны Руно "Все по беспределу" рассказала директор Института иммунологии, аллергологии и реабилитации, доктор медицинских наук, иммунолог Вера Казмирчук.

По ее словам, маска не спасет, потому что в парках нет большого количества людей.

"Уменьшение поступления кислорода в организм делает хуже. Человек не может в маске быть целый день", - подчеркнула иммунолог.

При этом она заявила, что люди должны ходить в масках в помещениях. Однако без нее можно находится там, где стоит обеззараживающия аппаратура.

subscriber subscriber

Еще по теме

Стоматолог рассказал о вреде медицинских масок для зубов и объяснил, как его уменьшить

2021-02-21 11:00

В Украине оштрафованы уже почти 80 тысяч человек за отсутствие маски в общественном месте

2021-01-22 17:29

Украинцев начнут штрафовать за выход на улицу, в Кабмине уже приняли решение: "до 8,5 тысяч гривен за..."

2020-12-23 17:30

За какие нарушения карантина украинцев могут оштрафовать на 5100 грн

2020-12-18 17:33

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Иммунолог пояснила, полезно ли обязательное ношение масок на улице

2021-03-27 13:30

Болезнь "взрывается" мгновенно, "падают" даже сильные: COVID-19 нанес самый мощный удар по Киеву

2021-03-27 12:30

Обострение на Донбассе: посольство США в Украине сделало заявление

2021-03-27 12:00

В Минздраве рассказали об особенностях китайской вакцины Sinovac

2021-03-27 11:00
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Иммунолог пояснила, полезно ли обязательное ношение масок на улице 2021-03-27 13:30
Болезнь "взрывается" мгновенно, "падают" даже сильные: COVID-19 нанес самый мощный удар по Киеву 2021-03-27 12:30
Обострение на Донбассе: посольство США в Украине сделало заявление 2021-03-27 12:00
В Минздраве рассказали об особенностях китайской вакцины Sinovac 2021-03-27 11:00