Коронавирус Иммунолог пояснила, полезно ли обязательное ношение масок на улице

2021-03-27 13:30

Ношение маски на улице, как это постановил Кабмин на территориях общего пользования в "красных" карантинных зонах, не полезно для организма.

Об этом в программе Роксаны Руно "Все по беспределу" рассказала директор Института иммунологии, аллергологии и реабилитации, доктор медицинских наук, иммунолог Вера Казмирчук.

По ее словам, маска не спасет, потому что в парках нет большого количества людей.

"Уменьшение поступления кислорода в организм делает хуже. Человек не может в маске быть целый день", - подчеркнула иммунолог.

При этом она заявила, что люди должны ходить в масках в помещениях. Однако без нее можно находится там, где стоит обеззараживающия аппаратура.