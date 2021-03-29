Коронавирус Зеленский анонсировал введение "COVID-паспортов" в Украине: что известно

2021-03-29 16:20

 

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал введение в Украине "паспортов вакцинации" от коронавируса, что сейчас рассматривается во многих странах Европы и мира.

Как сообщает сайт главы государства, речь об этом шла на селекторном совещании.

Зеленский подчеркнул, что подобные "COVID-паспорта" сейчас разрабатываются и странами Европейского Союза и США, и Швейцарией, и Израилем - то есть многими развитыми странами, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса.

"Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей "паспортизации", а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19", - отметил он.

В свою очередь вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров пояснил, что Минздрав и Минцифры изначально следят за качеством данных в реестре вакцинированных. Это позволит отображать "паспорта вакцинации", когда это будет необходимо.

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