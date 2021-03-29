Коронавирус В Украину идет настоящее тепло до +19 градусов: синоптик назвала "переломную" дату

2021-03-29 17:20

В первый день апреля в Украине ожидается весенняя теплая погода, во всех регионах страны воздух прогреется до +14...+19 градусов.

Об этом сообщила на своей Facebook-странице синоптик Наталия Диденко.

По ее прогнозу, во вторник, 30 марта, погоду Украины будет определять антициклон Nikole, который вместе с восточным антициклоном вытеснит влажный одесский циклон дальше в воды Черного моря.

"Завтра осадков не предвидится, разве что на Западе Украины местами пройдет небольшой дождь, и остатки влажности возможны на Одесщине и в Крыму... В большинстве областей будет преобладать сухая погода", - прогнозирует синоптик.

Самая низка температура воздуха во вторник, 30 марта, ожидается в западных и восточных областях Украины: +6...+10 градусов днем. На остальной территории будет теплее, столбики термометров поднимутся до отметки +10...+14 градусов.

В Киеве завтра ожидается +10...+12 градусов, существенных осадков не предвидится.

Настоящий "взрыв" тепла, по прогнозу Наталии Диденко, произойдет в четверг, 1 апреля, когда потеплеет до +16...+18 градусов. Однако ближе к выходным воздух посвежеет, возможны дожди.