Коронавирус Стало известно, скольким украинцам оплатили самоизоляцию с начала пандемии

2021-03-29 21:40

На оплату больничных в связи с изоляцией от коронавируса выделено 116,6 млн грн

С начала пандемии коронавирусной инфекции многие украинцы вынуждены были находиться на самоизоляции, чтобы не заразить остальных. Некоторым гражданам карантин оплатили из Фонда социального страхования.

Как сообщает "Телеграм"-канал ФССУ, около 102 тысяч человек были на карантине за счет средств Фонда соцстраха.

"С начала пандемии 102,6 тысячи человек находились на оплачиваемой за счет ФССУ самоизоляции под контролем или находились в специализированных учреждениях здравоохранения в случае контакта с больным Covid-19 с целью предупреждения распространения коронавирусной болезни. Из них 13,5 тысячи человек – медицинские работники", – говорится в сообщении.

Сообщается, что всего на оплату больничных в связи с изоляцией от коронавируса выделено 116,6 миллиона гривен.