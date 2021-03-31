Политика В Раде определились с датой выборов мэра Харькова

2021-03-31 09:36

 

В Харькове внеочередные выборы городского головы назначены на 31 октября 2021 года.

Об этом говорится в проекте постановления №5292 от 22.03.2021, за которое во вторник, 30 марта, проголосовали в Верховной Раде голосами 249 народных депутатов.

"Назначить внеочередные выборы Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на воскресенье 31 октября 2021 года", – говорится в документе.

Напомним, что переизбранный на третий срок мэром Харькова Геннадий Кернес 17 декабря 2020 года умер от осложнений, вызванных коронавирусом.

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