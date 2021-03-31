Коронавирус Ляшко прокомментировал вероятность локдауна по всей Украине

2021-03-31 13:35

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что на данный момент нет необходимости вводить локдаун на всей территории Украины.

Об этом он сказал в эфире Громадського, сообщает Хвиля.

Виктор Ляшко отметил, что ситуацию в западных областях, в которых карантин ввели раньше других областей, ситуация с распространением коронавирусной инфекции стабилизировалась.

«Поэтому сегодня говорить, что нужно закрывать всю Украину (не стоит - ред.). Для Ивано-Франковской области поздно, потому что они сделали это раньше. Такая же ситуация в Закарпатской области», - пояснил главный санитарный врач.

По информации чиновника, ситуация с коронавирусом улучшилась также в Черновцах и Житомирской области.

«Киев показывает стабилизацию. Вчера был первый день, когда не было роста количества госпитализированных и случаев», - проинформировал Виктор Ляшко.

Главный санитарный врач заверил, что стабильной остается ситуация с коронавирусом в Херсонской и Кировоградской областях. В Черкасской области койко-места с кислородом заняты на 36%.

Напомним, на утро 31 марта лабораторно подтвердили 11 226 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 491 ребенок и 335 медработников. За прошедшие сутки в Украине: 5 558 человек - госпитализированы; 5 694 человека - выздоровели; 407 летальных случаев; за сутки проведено 139 224 тестирования (в том числе методом ПЦР – 61 839, методом ИФА – 21 984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 55 401).