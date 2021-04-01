Коронавирус Что показали испытания вакцины Pfizer на подростках в возрасте от 12 до 15 лет

2021-04-01 08:14

Компания Pfizer заявила, что ее вакцина от Covid-19 была на 100% эффективной в испытаниях на подростках в возрасте от 12 до 15 лет, сообщает CNBC.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что компания планирует подать новые данные о вакцине, которая разработана в партнерстве с немецким производителем препаратов BioNTech, Управлением по контролю за продуктами и лекарствами и другими регуляторными органами “как можно скорее”, с надеждой, что дети в этой возрастной группе смогут сделать прививку к следующему учебному году.

“Мы разделяем срочность разрешения нашей вакцины для использования в младших группах населения, и нас поощряют данные клинических испытаний подростков в возрасте от 12 до 15 лет”, – сказал Бурла в пресс-релизе.

В исследовании приняли участие 2260 участников в США. В группе плацебо зафиксировали 18 подтвержденных инфекций Covid-19, а в группе, получавшей вакцину, не подтвердили заражения. Поэтому, признана эффективность вакцины на 100%. В компании отмечают, что вакцина хорошо переносилась, а побочные эффекты, как правило, отвечали тем, которые наблюдаются у взрослых.

Pfizer также отметила, что вакцина вызвала “стойкую” реакцию антител у детей, что превышала реакцию у вакцинированных в возрасте от 16 до 25 лет. Вакцину Pfizer уже разрешено использовать в США людям от 16 лет.

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