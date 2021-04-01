Коронавирус В Минздраве рассказали, кому нужно делать прививку от COVID-19 при первой же возможности

2021-04-01 12:40

Главный санитарный врач страны и замминистра Виктор Ляшко призвал людей старше 80 лет не отказываться от вакцинации от COVID-19, поскольку эти люди находятся в группе риска – для них течение болезни является сложным.

 В эфире ТВ Ляшко призвал делать прививку при первой же возможности.

"Я бы хотел обратиться ко всем, к кому пришел этап вакцинации. В частности к людям старше 80 лет. Не отказывайтесь от вакцинации, поскольку вы в группе риска и для вас течение болезни является сложным. Свяжитесь со своими семейными врачами и при первом случае вакцинируйтесь", – сказал он.

Главный санврач добавил, что в Украине ожидается поставка следующей партии вакцины, которая позволит увеличить количество прививок в сутки.

"На выходных мы постараемся увеличить количество прививок", – сказал Ляшко.

Также он уверяет, что вакцины для повторного ввода, хватит всем украинцам – вакцина CoviShield, которая сейчас используется в Украине, взаимозаменяема со всеми другими вакцинами, которые изготавливаются под лицензией AstraZeneca.

"Это – как европейская площадка, так и корейская. Когда мы говорим о второй прививке, то она предусмотрена на май. Тогда вакцина будет и будет сделано вторую прививку ", – подытожил Ляшко.

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