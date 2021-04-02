Политика Пентагон окажет Киеву поддержку в случае эскалации конфликта на Донбассе

2021-04-02 12:40

Глава Пентагона Ллойд Остин пообещал поддержку Украины со стороны США в случае обострения ситуации на Донбассе. Об этом он заявил в разговоре с главой Минобороны Украины Андреем Тараном, сообщила пресс-служба ведомства.

В частности, Таран рассказал Остину о недавнем обострении на Донбассе, в результате которого под Шумами погибли четверо украинских военных, а двое получили ранения. Таран подчеркнул, что Россия систематически обостряет ситуацию на линии соприкосновения.

В свою очередь Остин выразил обеспокоенность последними действиями России, а также заверил, что США не оставят Украину наедине с проблемой.

"Сегодняшний звонок американского коллеги является яркой демонстрацией проактивной позиции США в поддержке суверенитета и шагов по восстановлению территориальной целостности Украины", - подытожил Таран.

Напомним, ТКГ не договорилась о прекращении огня на Донбассе. В украинской делегации сообщили, что ни предложение Кравчука, ни представителей ОБСЕ не нашли поддержки со стороны российской делегации.

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