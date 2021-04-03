Коронавирус Украина поставила новый антирекорд: статистика по коронавирусу на 3 апреля

2021-04-03 10:00

В Украине за минувшие сутки, 2 апреля, зафиксирован 20 341 новый случай коронавируса, что стало новым антирекордом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, заболели в том числе 809 детей и 473 медработника.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 5 186 человек;

летальных случаев - 396;

выздоровели - 9 166 человек;

проведено тестирований за сутки - 128 492 (в том числе методом ПЦР - 58 951, методом ИФА - 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46 457).

За все время пандемии в Украине:

заболели - 1 731 971 человек;

выздоровели - 1 342 536 человек;

летальных исходов - 34 075;

проведено ПЦР-тестов - 8 297 800.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.

18 814 человек привито против COVID-19 за сутки. 286 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок: