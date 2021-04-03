Украина поставила новый антирекорд: статистика по коронавирусу на 3 апреля
2021-04-03 10:00
В Украине за минувшие сутки, 2 апреля, зафиксирован 20 341 новый случай коронавируса, что стало новым антирекордом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, заболели в том числе 809 детей и 473 медработника.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 5 186 человек;
- летальных случаев - 396;
- выздоровели - 9 166 человек;
- проведено тестирований за сутки - 128 492 (в том числе методом ПЦР - 58 951, методом ИФА - 23 084, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46 457).
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 1 731 971 человек;
- выздоровели - 1 342 536 человек;
- летальных исходов - 34 075;
- проведено ПЦР-тестов - 8 297 800.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (2053), Львовской (1538), Одесской (1521), Харьковской (1470) и Днепропетровской (1433) областях.
18 814 человек привито против COVID-19 за сутки. 286 647 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 286 645 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:
- Киев - 2053 случая / 2060 прививок;
- Винницкая область - 612 случаев / 840 прививок;
- Волынская область - 445 случаев / 350 прививок;
- Днепропетровская область - 1433 случая / 1320 прививок;
- Донецкая область - 749 случаев / 570 прививок;
- Житомирская область - 642 случая / 810 прививок;
- Закарпатская - 393 случая / 440 прививок;
- Запорожская область - 754 случая / 930 прививок;
- Ивано-Франковская область - 332 случая / 684 прививки;
- Киевская область - 1366 случаев / 270 прививок;
- Кировоградская область - 144 случая / 480 прививок;
- Луганская область - 230 случаев / 390 прививок;
- Львовская область - 1538 случаев / 1160 прививок;
- Николаевская область - 471 случай / 480 прививок;
- Одесская область - 1521 случай / 830 прививок;
- Полтавская область - 774 случая / 860 прививок;
- Ровенская область - 690 случаев / 540 прививок;
- Сумская область - 825 случаев / 570 прививок;
- Тернопольская область - 673 случая / 420 прививок;
- Харьковская область - 1470 случаев / 1930 прививок;
- Херсонская область - 274 случая / 50 прививок;
- Хмельницкая область - 1144 случая / 680 прививок;
- Черкасская область - 743 случая / 1380 прививок;
- Черновицкая область - 360 случаев / 390 прививок;
- Черниговская область - 705 случаев / 380 прививок.