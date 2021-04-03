Коронавирус В Украине могут ввести комендантский час: названо условие

2021-04-03 11:00

 

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине могут ввести комендантский час, однако для этого должно быть объявлено чрезвычайное положение.

"Мы никогда не вели таких разговоров. Введение комендантского часа, если говорить даже чисто юридически, возможно, только если на территории страны будет введено чрезвычайное положение. Там есть соответствующий механизм введения этого чрезвычайного положения, согласование, соответственно, Верховной Радой, утверждение президентом, после чего могут быть введены такие меры", - рассказал глава Минздрава в эфире одного из украинских телеканалов.

Вместе с тем он подчеркнул, что ограничения адаптивного карантина по регионам приносят результаты.

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