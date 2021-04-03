Политика Участие США в нормандском формате возможно, - Резников

2021-04-03 12:00

Участие США в нормандском формате вполне возможно и приемлемо. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников.

О таком варианте развития событий говорили в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

По его словам, США могут принять участие в переговорах по ситуации на Донбассе.

"Участие США является абсолютно возможным и приемлемым на разных уровнях", - говорит Резников.

Он напомнил, что США являются членом и донором ОБСЕ, поскольку, как и другие страны ОБСЕ, уплачивают туда свои взносы. Также США - гарант Будапештского меморандума.

"США имеет как моральное, так и юридическое право работать как в нормандском формате, так и на уровне послов и координаторов Трехсторонней контактной группы", - говорит Резников.

Напомним, США обеспокоены из-за российской дезинформации о ситуации на границе Украины. Там подчеркнули, что следят за ситуацией и намеренны ее обсуждать с европейскими партнерами.

Ранее сообщалось, что Россия стягивает войска к украинской границе. В Крыму, Воронежской области и в Бердянске запланировали учения.

Сегодня, 2 апреля, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", главные темы - ожидать ли еще большего обострения войны на востоке Украины и сможет ли наша армия дать ответ на провокации РФ.

Кроме того, гости студии и эксперты, среди которых Алексей Данилов, Дмитрий Кулеба, Леонид Кравчук, Василий Вирастюк, Руслан Кошулинский, Александр Шевченко и другие, рассуждают на тему того, что не так с выборами на 87-м округе.