Политика Украина против эскалации на Донбассе и стремится исключительно к мирному урегулированию, - Кулеба

2021-04-03 12:30

Украина выступает исключительно за мирное урегулирование ситуации, которая сложилась из-за стягивание российских войск к восточной границе. Никакой подготовки к эскалации с украинской стороны не происходит.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова Савика Шустера".

Кулеба рассказал, что последние несколько недель Украина наблюдает системную дезинформационную кампанию России.

"Задачой является распространять тезис о том, что это Украина готовится к эскалации, к провокациям, и Россия действует в ответ, предотвращая эти намерения. Я хочу совершенно официально заверить, что это фейк, никаких подобных намерений у Украины нет. И Украина стремится к мирному урегулированию", - сказал глава МИД.

Он отметил, что обсудил этот вопрос с двумя министрами иностранных дел Великобритании и Германии.

"Чтобы наши партнеры, наши союзники понимали, что речь идет исключительно о дезинформационной кампании Российской Федерации", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет идти дипломатическим путем для противодействия российской агрессии.

Сегодня, 2 апреля, в ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", главные темы - ожидать ли еще большего обострения войны на востоке Украины и сможет ли наша армия дать ответ на провокации РФ.