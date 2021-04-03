Политика В Кабмине рассчитывают на продвижение сотрудничества Украины с НАТО

2021-04-03 13:00

Украина надеется на подготовку Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО после саммита в этом году. Украинская сторона готова к продвижению сотрудничества.

Об этом в интервью tsn.ua заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, декларация Бухарестского саммита 2008 года четко определяет, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Этим же документом поручено министрам стран альянса начать подготовку предоставлению ПДЧ.

«Я считаю, что выполнение второй части этой декларации как-то затянулось - на 13 лет. В этом году на саммите лидеров стран-членов будет определяться десятилетняя стратегия развития альянса. Думаю, пришло время наконец выполнить условия декларации Бухарестского саммита и, как минимум, дать инструкции соответствующим министрам начать подготовку к предоставлению Украине ПДЧ», - отметила Стефанишина.

Ранее мы сообщали, что Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина назвала три главных приоритета в сотрудничестве Украины с Организацией североатлантического договора (НАТО).