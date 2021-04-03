Политика Зеленский рассказал о результатах заседания СНБО: подробности

2021-04-03 13:30

Президент Владимир Зеленский сообщил, что на заседании СНБО ввели санкции против топ-десятки украинской контрабанды.

Об этом он рассказал в видеобращении.

«Сегодня впервые введены персональные санкции, в частности, заблокированы активы имущество лиц, которые по аналитическим данным СНБО и СБУ, можно назвать топ-10 украинской контрабанды», - заявил президент.

Он отметил, что причиной такого решения СНБО являются убытки, наносимые бюджету Украины вследствие неэффективной работы таможни.

«По расчетам экспертов, убытки из-за контрабанды достигают 300 миллиардов грн, что получил государственный бюджет. Из них более 100 миллиардов - вследствие неэффективной работы таможни», - рассказал глава государства.

Кроме того, Зеленский заявил, что во время передачи в госсобственность нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление» было установлено, что в течение 2017-2019 годов было уничтожено почти 400 километров нефтепровода.

«Это диверсия, следствием которой будут уголовные дела и уголовная ответственность», - подчеркнул президент.

Также глава государства прокомментировал ситуацию на Донбассе. Он отметил, что украинская армия готова дать отпор любому.

«Сохранение режима полного прекращения огня - залог продолжения тяжелых, но очень необходимых переговоров в Минском и Нормандском форматах. В который раз подчеркиваю, наша армия способна дать отпор кому угодно. И это усиливает наши позиции для урегулирования дипломатическим способом. Именно дипломатическим, который выбрала Украина для реинтеграции ВОТ и возвращения наших людей. На этом пути мы имеем полную и неизменную поддержку всех. Поддержку всех международных партнеров Украины, в частности Европы и США», - заявил Зеленский.