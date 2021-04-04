Политика США снова потребовали обеспечить ОБСЕ беспрепятственный доступ на Донбассе

2021-04-04 11:00

Посольство США в Украине отреагировало на ситуацию с препятствованием работы наблюдателей ОБСЕ на Донбассе и потребовало, чтобы им предоставили беспрепятственный контроль к оккупированным территориям.

Об этом говорится на странице ведомства в Facebook.

"Как сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ, члены возглавляемых Россией вооруженных формирований запретили проезд СММ в пункте пропуска вблизи Александровки Донецкой области", - говорится в сообщении.

В связи с этим посольство США заявило, что "призывает все стороны обеспечить СММ беспрепятственный доступ, согласно договоренностям".