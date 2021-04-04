Политика Посол Украины в США рассказала, что мешает Байдену встретится с Зеленским

2021-04-04 12:30

 

Посол Украины в США Оксана Маркарова ответила на вопрос о том, почему президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден до сих пор не провели личную встречу.

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам Маркаровой, сейчас активно ведется подготовка встречи двух президентов. На вопрос о том, почему она до сих пор не была проведена, посол ответила, что дело в пандемии COVID-19. Президенты не хотят проводить встречу в режиме онлайн, им хочется поговорить с глазу на глаз, а сделать это в условиях пандемии очень сложно.

Посол Украины в США говорит, что она сотрудничает с офисами президентов двух стран для того, чтобы организовать встречу. Оксана Маркарова не уточнила, где именно пройдет встреча, также она не назвала дату переговоров Владимира Зеленского и Джозефа Байдена.

Джозеф Байден занимает пост президента Соединенных Штатов с 20 января 2021 года. С тех самых пор он неоднократно говорил, что был бы рад поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским. Байден часто признавался в любви к Украине и считает, что с нашей страной можно и нужно договариваться о длительном сотрудничестве.

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