Коронавирус Украинская вакцина от COVID-19 может быть дороже, но на это нужно пойти – Степанов

2021-04-04 14:30

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что разработка украинской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 является вопросом национальной безопасности.

Украина должна производить собственную вакцину от коронавирусной инфекции, заявил 3 апреля в Facebook министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня, когда в мире идет настоящая война за вакцины, когда правительства стран накладывают запреты на экспорт законтрактованных и проплаченных нами партий вакцин, выход один – начать производить свою", – написал министр.

Он отметил, что украинские фармацевтические производители готовы заняться этим, но им "нужны гарантии, что государство будет покупать именно у них". Украинские компании не смогут предложить цену, которая будет конкурировать с ценой вакцины, произведенной крупными фармпроизводителями, считает министр.

"Да, наша вакцина может быть дороже, но я считаю, что мы должны на это пойти. Потому что это вопрос национальной безопасности", – добавил Степанов.

30 апреля в эфире программы "Хард с Влащенко" на канале "Украина 24" Степанов говорил телеведущей Наташе Влащенко, что перспектива производства украинской вакцины есть.

"Там есть четкий алгоритм, что мы должны сделать. Нам нужно внести [изменения] в законодательство, оформить госзаказ, дать четкие гарантии нашим производителям, что они будут в приоритете", – сказал министр.



