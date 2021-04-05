Коронавирус Комендантский час и чрезвычайное положение, в Раде обратились к украинцам: "Это происходит по указу..."

2021-04-05 16:20

Возможность введения в Украине комендантского часа прокомментировал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков

Об этом он сказал в эфире одного из украинских телеканалов.

"С комендантским часом ситуация достаточно непростая. Я бы не хотел, чтобы это произошло, объективно. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента. После этого – заседание Рады, это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы были вынуждены пойти на такую меру", — заявил Разумков.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введение комендантского часа из-за карантина в Украине не обсуждается.

Отметим, в «красной» зоне сейчас находится 11 регионов: Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая и Черниговская области.

Еще три области могут попасть в "красную" зону. Это Хмельницкая, Черкасская и Донецкая области.