Коронавирус "Постковидный" синдром: врач назвал симптомы

2021-04-05 21:00

 

"Постковидный синдром" или продолжительность проявлений симптомов COVID-19, может продолжаться 12 и более недель от начала заболевания. Симптомы могут проявляться со стороны дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека.

Об этом заявил заведующий кафедрой анестезиологии и интенсивной терапии Национального медицинского университета им. Богомольца, доктор медицинских наук, профессор Сергей Дубров, сообщает пресс-служба Минздрава.

Наиболее типичными и частыми жалобами пациентов являются:

  • изменения на рентгенограммах или компьютерных томограммах органов грудной полости очень часто они субтотальные или вообще тотальные. После тяжелого течения болезни длительное время пациенты нуждаются в вспомогательной респираторной поддержке;
  • дискомфорт со стороны сердечно-сосудистой системы;
  • неврологические расстройства, например, длительная слабость в течение нескольких недель даже после легкого течения, нарушение сна и выраженная слабость.
  • когнитивные расстройства - нарушение памяти и функций высшей нервной системы.

"Хотя по состоянию на сегодняшний день нет четких рекомендаций медицинского лечения постковидного состояния, однако большинство рекомендаций ЕС и США сводятся к восстановительной терапии, физической реабилитации, полноценному питанию и нормальному сну", - отметил врач.

subscriber subscriber

Еще по теме

В НАТО "заговорили" на украинском: назвали Украину одним из самых ценных партнеров

2021-04-05 21:40

"Локдаун или готовьтесь умирать". Врач Голубовская призвала срочно ужесточить карантин по всей Украине

2021-03-31 15:52

В МВФ назвали ключевой пункт программы с Украиной

2021-03-30 19:20

В Украине могут остановить транспорт: в Минздраве назвали условие

2021-03-27 13:00

Еще новости в разделе "Коронавирус"

"Постковидный" синдром: врач назвал симптомы

2021-04-05 21:00

Степанов: молодые чаще попадают в реанимацию, южноафриканский штамм COVID-19 бьет по печени и почкам

2021-04-05 20:20

Киевлянам показали, в каких маршрутках можно проехаться без спецпропуска

2021-04-05 20:00

В "Укрзализныце" рассказали, что грозит пассажирам без масок

2021-04-05 18:40
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

"Постковидный" синдром: врач назвал симптомы 2021-04-05 21:00
Степанов: молодые чаще попадают в реанимацию, южноафриканский штамм COVID-19 бьет по печени и почкам 2021-04-05 20:20
Киевлянам показали, в каких маршрутках можно проехаться без спецпропуска 2021-04-05 20:00
В "Укрзализныце" рассказали, что грозит пассажирам без масок 2021-04-05 18:40