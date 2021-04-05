Политика Зеленский, Макрон и Меркель проведут переговоры без Путина: Ермак подтвердил

2021-04-05 17:02

 

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу без участия российского лидера Владимира Путина.

Об этом сначала сообщило ZN.UA, указав, что предварительные сроки общения политиков – 5-11 апреля. Позже глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что разговор Зеленского с Меркель и Макроном состоится очень скоро.

По словам одного из представителей дипломатических кругов, стороны затронут такие темы, как эскалация ситуации на Донбассе и координация позиций по поводу этой проблемы.

Он также добавил, что этот разговор должен был произойти сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина, но не состоялся из-за нюансов с согласованием времени.

Кроме того, подготовку предстоящего разговора Зеленского с лидерами Германии и Франции подтвердил и еще один источник. Впрочем он заявил, что "пока нет никакой ясности о его дате и времени".

По данным этого информатора, подобный разговор в двустороннем или трехстороннем формате планировался еще несколько недель назад, до обострения ситуации на востоке Украины.

"Эскалация боевых действий на востоке увеличивает шансы того, что он состоится на этой неделе", – подытожил второй источник.

subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский рассказал, о чем жалеет после заседания СНБО

2021-04-04 13:30

Посол Украины в США рассказала, что мешает Байдену встретится с Зеленским

2021-04-04 12:30

Зеленский рассказал о результатах заседания СНБО: подробности

2021-04-03 13:30

Виктор Медведчук объяснил, почему Зеленского не пригласили на встречу Меркель, Макрона и Путина

2021-04-03 10:58

Еще новости в разделе "Политика"

Зеленский, Макрон и Меркель проведут переговоры без Путина: Ермак подтвердил

2021-04-05 17:02

Мендель заявила, что в Украине существует украинский русский язык

2021-04-05 13:24

Битва за 87 округ: Василий Вирастюк победил на довыборах в Раду, соперники оспаривают результаты

2021-04-05 10:41

Зачем главу МИД Украины пригласили на заседание Совета министров иностранных дел ЕС

2021-04-05 09:40
Все статьи раздела "Политика"

Политика

Зеленский, Макрон и Меркель проведут переговоры без Путина: Ермак подтвердил 2021-04-05 17:02
Мендель заявила, что в Украине существует украинский русский язык 2021-04-05 13:24
Битва за 87 округ: Василий Вирастюк победил на довыборах в Раду, соперники оспаривают результаты 2021-04-05 10:41
Зачем главу МИД Украины пригласили на заседание Совета министров иностранных дел ЕС 2021-04-05 09:40