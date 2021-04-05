Политика Зеленский, Макрон и Меркель проведут переговоры без Путина: Ермак подтвердил

2021-04-05 17:02

В ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель проведут переговоры по Донбассу без участия российского лидера Владимира Путина.

Об этом сначала сообщило ZN.UA, указав, что предварительные сроки общения политиков – 5-11 апреля. Позже глава Офиса президента Андрей Ермак также подтвердил, что разговор Зеленского с Меркель и Макроном состоится очень скоро.

По словам одного из представителей дипломатических кругов, стороны затронут такие темы, как эскалация ситуации на Донбассе и координация позиций по поводу этой проблемы.

Он также добавил, что этот разговор должен был произойти сразу же после видеоконференции с участием Меркель, Макрона и Путина, но не состоялся из-за нюансов с согласованием времени.

Кроме того, подготовку предстоящего разговора Зеленского с лидерами Германии и Франции подтвердил и еще один источник. Впрочем он заявил, что "пока нет никакой ясности о его дате и времени".

По данным этого информатора, подобный разговор в двустороннем или трехстороннем формате планировался еще несколько недель назад, до обострения ситуации на востоке Украины.

"Эскалация боевых действий на востоке увеличивает шансы того, что он состоится на этой неделе", – подытожил второй источник.