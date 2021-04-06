Политика У Путина пригрозили усугублением ситуации на Донбассе в случае вступления Украины в НАТО

2021-04-06 19:00

В Кремле считают, что вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе. Они хотят, чтобы украинская власть прислушалась к жителям оккупированных территорий.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает агенство ТАСС.

Песков считает, что говоря о вступлении в НАТО, нельзя абстрагироваться от мнения жителей "ДНР" и "ЛНР".

"Глубоко сомневаемся в том, что это поможет как-то Украине справиться со своей внутренней проблемой. С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию", - сказал пресс-секретарь президента России.

Он заявил, что Москва пока не видит у Киева намерений взять под контроль подразделения ВС Украины на линии соприкосновения на Донбассе.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский на фоне обострения на Донбассе считает вступление в НАТО единственным путем к окончанию войны

Напомним, НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Североатлантический альянс предостерегает Россию от дальнейшей эскалации ситуации на Донбассе.

Отметим, США потребовали от России объяснений из-за стягивания войск к границе Украины.