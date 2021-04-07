Коронавирус В Украине - 15 415 новых случаев Covid-19, госпитализировано 5 587 человек

2021-04-07 09:40

За прошедшие сутки в Украине подтвердилось 15 415 новых случаев Covid-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Киевской ), Львовской и Харьковской областях.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за последние 24 часа было госпитализировано 5 587 человек; выздоровели 11 472 человека. Увы, болезнь забрала жизни 481 украинца. 

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • Винницкая область - 562 случая;
  • Волынская область - 390 случаев;
  • Днепропетровская область - 671 случай;
  • Донецкая область - 650 случаев;
  • Житомирская область - 465 случаев;
  • Закарпатская - 331 случай;
  • Запорожская область - 733 случая;
  • Ивано-Франковская область - 195 случаев;
  • г. Киев - 1417 случаев;
  • Киевская область - 1092 случая;
  • Кировоградская область - 105 случаев;
  • Луганская область - 254 случая;
  • Львовская область - 1085 случаев;
  • Николаевская область - 412 случаев;
  • Одесская область - 1236 случаев;
  • Полтавская область - 482 случая;
  • Ровенская область - 666 случаев;
  • Сумская область - 586 случаев;
  • Тернопольская область - 569 случаев;
  • Харьковская область - 1017 случаев;
  • Херсонская область - 294 случая;
  • Хмельницкая область - 912 случаев;
  • Черкасская область - 745 случаев;
  • Черновицкая область - 351 случай;
  • Черниговская область - 195 случаев.
subscriber subscriber

Еще по теме

Карантин в Украине: Степанов уверяет, что комендантский час вводить не будут

2021-04-07 11:22

В каком случае области могут выйти из "красной" зоны и ослабить карантин

2021-04-07 08:14

В Индии и США нашли новый штамм коронавируса - "двойной мутант"

2021-04-06 15:43

Минздрав Украины анонсировал закупку 10 млн доз вакцины от коронавируса

2021-04-06 15:04

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Доктор Комаровский назвал три признака того, что зараженного COVID-19 нужно срочно госпитализировать

2021-04-07 11:39

Карантин в Украине: Степанов уверяет, что комендантский час вводить не будут

2021-04-07 11:22

В Украине - 15 415 новых случаев Covid-19, госпитализировано 5 587 человек

2021-04-07 09:40

В каком случае области могут выйти из "красной" зоны и ослабить карантин

2021-04-07 08:14
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Доктор Комаровский назвал три признака того, что зараженного COVID-19 нужно срочно госпитализировать 2021-04-07 11:39
Карантин в Украине: Степанов уверяет, что комендантский час вводить не будут 2021-04-07 11:22
В Украине - 15 415 новых случаев Covid-19, госпитализировано 5 587 человек 2021-04-07 09:40
В каком случае области могут выйти из "красной" зоны и ослабить карантин 2021-04-07 08:14