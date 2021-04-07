В Украине - 15 415 новых случаев Covid-19, госпитализировано 5 587 человек
2021-04-07 09:40
За прошедшие сутки в Украине подтвердилось 15 415 новых случаев Covid-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Киевской ), Львовской и Харьковской областях.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за последние 24 часа было госпитализировано 5 587 человек; выздоровели 11 472 человека. Увы, болезнь забрала жизни 481 украинца.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- Винницкая область - 562 случая;
- Волынская область - 390 случаев;
- Днепропетровская область - 671 случай;
- Донецкая область - 650 случаев;
- Житомирская область - 465 случаев;
- Закарпатская - 331 случай;
- Запорожская область - 733 случая;
- Ивано-Франковская область - 195 случаев;
- г. Киев - 1417 случаев;
- Киевская область - 1092 случая;
- Кировоградская область - 105 случаев;
- Луганская область - 254 случая;
- Львовская область - 1085 случаев;
- Николаевская область - 412 случаев;
- Одесская область - 1236 случаев;
- Полтавская область - 482 случая;
- Ровенская область - 666 случаев;
- Сумская область - 586 случаев;
- Тернопольская область - 569 случаев;
- Харьковская область - 1017 случаев;
- Херсонская область - 294 случая;
- Хмельницкая область - 912 случаев;
- Черкасская область - 745 случаев;
- Черновицкая область - 351 случай;
- Черниговская область - 195 случаев.