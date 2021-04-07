Коронавирус В Украине - 15 415 новых случаев Covid-19, госпитализировано 5 587 человек

2021-04-07 09:40

За прошедшие сутки в Украине подтвердилось 15 415 новых случаев Covid-19. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Одесской, Киевской ), Львовской и Харьковской областях.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, за последние 24 часа было госпитализировано 5 587 человек; выздоровели 11 472 человека. Увы, болезнь забрала жизни 481 украинца.

Количество заболеваний в регионах в сутки: