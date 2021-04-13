Политика Стало известно, куда могут перенести из Минска трехсторонние переговоры по Донбассу

2021-04-13 11:22

Переговоры в формате ТКГ могут быть перенесены в Польшу. Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире канала Украина 24.

По его словам, местом проведения переговоров ТКГ должна быть нейтральная и демократическая страна - Беларусь такой сейчас не является.

"Если взять бывший социалистический лагерь, то я бы назвал Польшу. Здесь не будет вопросов. Мы с Польшей не всегда были друзьями, но были и времена дружбы. Было и много проблем, и на границе, и не только. Поэтому никто не скажет, что Польша верный друг Украины. Это было бы нормально", - сказал Кравчук.

При этом Россия не согласится переносить переговорный процесс в Польшу, считает Леонид Кравчук.

"Думаю, Россия будет против, ей нужно, чтобы на переговорах были представители ОРДЛО, а их вывозить за пределы нашей территории будет непросто. Но другого пути нет, мы никогда не согласимся на Минск. Если Минск - я на следующий день заявление напишу об увольнении с должности", - резюмировал глава делегации.

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